Китайские власти готовы предпринять адекватные меры в ответ на анонсированное повышение пошлин Соединенными Штатами на продукцию из КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Если США повысят пошлины, то китайская сторона предпримет ответные меры. Думаю, что Соединенные Штаты должны хорошенько подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий", - заявила она на регулярном брифинге.

Хуа Чуньин добавила, что Пекин может отреагировать на усиливающееся давление и Вашингтон "будет нести ответственность" за эскалацию торговых войн.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

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