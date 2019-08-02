Профессиональный едок Джоуи Честнат, являющийся победителем многих конкурсов по скоростному уничтожению еды, всегда относится к приёму пищи очень ответственно.

Придя в ресторан "Hooters" в Джорджии (США), мужчина с удовольствием принял участие в праздновании Национального дня куриных крылышек. Любой желающий, заплатив 15,99 долларов, мог съесть столько крылышек, сколько душе угодно - и тут-то Джоуи показал свой талант во всей красе.

Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, едок просидел в ресторане несколько часов и в результате этого марафона чревоугодия съел 413 крылышек. Стоит отметить, что администрация "Hooters" вовсе не сетовала на такое разорение. Поскольку Джоуи является местной знаменитостью, его обильный обед сделал заведению прекрасную рекламу.

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