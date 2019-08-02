Число жертв взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая возросло до семи человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Взрыв произошел в среду около 16.00 по местному времени на угольной шахте в городе Лянъянь. В момент происшествия в шахте находились 11 горняков, троих удалось спасти, еще восемь оставались под землей. В четверг утром спасателям удалось поднять на поверхность еще пять человек, четверо были признаны погибшими, один госпитализирован, еще трое оставались заблокированными под землей.

По данным агентства, в пятницу спасателям удалось поднять остававшихся под землей горняков, они погибли.

Причины ЧП выясняются.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!