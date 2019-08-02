Президент США Дональд Трамп поручил администрации принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

"Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого. В перспективе, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира", - говорится в письменном заявлении Помпео.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который продвигает интересы США, союзников и партнеров в области безопасности, является верифицируемым и поддающимся имплементации, а также включает партнеров, которые ответственно подходят к своим обязательствам", - заверил Помпео.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.

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