Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 12.03 по времени UTC. Эпицентр толчков располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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