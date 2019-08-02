https://news.day.az/world/1143931.html У берегов Суматры произошло сильное землетрясение
У берегов Суматры произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 12.03 по времени UTC. Эпицентр толчков располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang).
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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