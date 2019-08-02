Полицейскому в американском городе Кэшен, штат Оклахома, пришлось применить тазер (электрошокер нелетального действия), чтобы задержать пожилую женщину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает полицейский департамент городского округа, страж порядка остановил автомобиль местной жительницы из-за разбитых задних фонарей.

Когда дама узнала, что должна заплатить штраф в размере 80 долларов, то обрушилась на полицейского с бранью. Также выяснилось, что она игнорировала неисправность в течение последних шести месяцев.

Американка даже попыталась скрыться, однако патрульный догнал ее, а затем вытащил ее из салона автомобиля. Электрические импульсы мгновенно нейтрализовали женщину. Она была задержана.

В конце месяца Дебре Хэмил предстоит предстать перед судом по обвинениям в сопротивлении при аресте и нападении на полицейского.

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