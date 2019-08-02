В американском штате Теннесси собака защитила хозяйку от ядовитой змеи. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает WTVF.

Хейли Маккормак (Haley McCormack) возвращалась домой с питбулем по кличке Арло. В темноте она не увидела, что на лестнице, ведущей к входной двери, затаился медноголовый щитомордник - ядовитая змея, которая встречается на востоке Северной Америки.

Пес первым заметил угрозу и бросился к змее. "Он оказался там быстрее, чем я могла пройти дальше, схватил ее за хвост и начал трясти, - рассказывает Маккормак. - Пока он ее тряс, она кусала ему морду. Три раза укусила точно, возможно, четыре".

Шея и морда собаки сильно распухли, а глаз перестал открываться из-за отека. Хозяйка отвезла Арло в ветеринарную клинику, где ему оказали медицинскую помощь. Собаке дали противоядие, обезболивающее и масло каннабиса.

Обычно укус медноголового щитомордника не смертелен для человека. Тем не менее, яд этой змеи вызывает сильную боль, отек и тошноту. Кроме того, он может повредить мышечную и костную ткань.

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