Женщина, выдавшая себя за арабскую принцессу, подозревается в краже драгоценностей из парижского ювелирного магазина на сумму €1,6 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По его сведениям, инцидент произошел во вторник около 21:00 по местному времени в одном из ювелирных магазинов, расположенных на улице Сент-Оноре в первом округе Парижа рядом с Садом Тюильри. После часа, проведенного в бутике, лжепринцесса отложила несколько украшений, которые она пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день. Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не получив обещанную сумму, открыли шкатулки и вместо украшений обнаружили шоколадные конфеты.

Полиция Парижа начала расследование по факту ограбления.

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