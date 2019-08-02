Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент подписал законопроект H. R. 3877 <...>, устанавливающий бюджет на 2020 и 2021 финансовые годы и временно приостанавливающий срок наступления потолка государственного долга", - говорится в заявлении.

Инициатива, которая позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, была в четверг одобрена Сенатом Конгресса США, ее поддержали 67 сенаторов, против высказались 28. Ранее инициативу одобрила Палата представителей. После подписания Трампом законопроект считается вступившим в силу.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин попросил законодателей поднять потолок государственного долга страны до начала летних каникул. В противном случае федеральное правительство не смогло бы своевременно выполнять свои денежные обязательства и платить по долгам. Палата представителей ушла на летние каникулы в конце прошлой недели, а Сенат уйдет в конце нынешней. Обе палаты возобновляют свою деятельность со второй недели сентября.

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