https://news.day.az/world/1144017.html В Турции сгорел пассажирский автобус, много погибших - ФОТО
В Турции сгорел пассажирский автобус, много погибших - ФОТО
В турецкой провинции Балыкесир загорелся пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, в результате инцидента погибли пять и пострадали 15 человек. Всего в автобусе в момент возгорания находилось 37 человек.
Раненые были направлены в больницы в Балыкесир и прилегающих провинциях.
Водитель автобуса задержан бригадами жандармерии.
Согласно предварительным данным, причиной смерти пяти человек стало отравление токсичными испарениями.
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