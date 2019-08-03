Утечка газообразного хлора произошла в одном из бассейнов на юго-западе Пекина, в результате 61 человек был госпитализирован, говорится в заявлении местного правительства района Фаншань, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу вечером около 19.00, когда многие посетители бассейна "Жуйлай" в районе Фаншань почувствовали головокружение и рвоту.

Сразу после происшествия местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях - всех посетителей оперативно эвакуировали, пострадавших направили в больницы.

По состоянию на 9.00 субботы по местному времени, в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.

В настоящий момент специальная следственная комиссия ведет проверку и выясняет причины утечки.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!