https://news.day.az/world/1144029.html Утечка хлора в бассейне в Китае, десятки пострадавших
Утечка хлора в бассейне в Китае, десятки пострадавших
Утечка газообразного хлора произошла в одном из бассейнов на юго-западе Пекина, в результате 61 человек был госпитализирован, говорится в заявлении местного правительства района Фаншань, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу вечером около 19.00, когда многие посетители бассейна "Жуйлай" в районе Фаншань почувствовали головокружение и рвоту.
Сразу после происшествия местные власти запустили план действий в чрезвычайных ситуациях - всех посетителей оперативно эвакуировали, пострадавших направили в больницы.
По состоянию на 9.00 субботы по местному времени, в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.
В настоящий момент специальная следственная комиссия ведет проверку и выясняет причины утечки.
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