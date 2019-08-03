Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу на полях АСЕАН в Таиланде обсудил КНДР с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Госсекретарь Майкл Р. Помпео встретился вчера (в пятницу) с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и министром иностранных дел Японии Таро Коно в Бангкоке, Таиланде, на полях форума АСЕАН. Они вновь подтвердили важность отношений США, Южной Кореи и Японии, их общую приверженность окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР и продолжению плотной работы для решения общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщается в заявлении госдепа.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.

В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

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