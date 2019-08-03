Отец, отправившийся с маленьким ребёнком в поездку на скутере, испытал, пожалуй, самый большой страх в своей жизни.

Житель Китая оказался в слепой зоне поворачивающего грузовика, и огромное транспортное средство наехало на скутер. Тот завалился на бок, малыш упал и практически тут же оказался под грузовиком, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Отец маленького незнакомца бросился к кабине водителя грузовика, чтобы привлечь его внимание и остановить, и вот тут-то все зрители могут вздохнуть с облегчением - мы видим, как малыш выбрался из-под днища, при этом, кажется, совершенно не пострадав.

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