https://news.day.az/world/1144062.html Этот отец испытал самый большой страх в своей жизни - ВИДЕО
Этот отец испытал самый большой страх в своей жизни - ВИДЕО
Отец, отправившийся с маленьким ребёнком в поездку на скутере, испытал, пожалуй, самый большой страх в своей жизни.
Житель Китая оказался в слепой зоне поворачивающего грузовика, и огромное транспортное средство наехало на скутер. Тот завалился на бок, малыш упал и практически тут же оказался под грузовиком, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Отец маленького незнакомца бросился к кабине водителя грузовика, чтобы привлечь его внимание и остановить, и вот тут-то все зрители могут вздохнуть с облегчением - мы видим, как малыш выбрался из-под днища, при этом, кажется, совершенно не пострадав.
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