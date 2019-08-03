Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, соответствующее предупреждение было передано правительству Великобритании "на нескольких уровнях". Кроме того, Конгресс США, без одобрения которого заключение любого торгового соглашения невозможно, может заблокировать начало официальных переговоров по этому вопросу.

"Переданное сообщение было следующим - если вы введете этот налог, мы не начнем с вами переговоры о свободной торговле", - указал источник газеты.

Введение цифрового налога в размере двух процентов в Великобритании было предложено бывшим министром финансов Филипом Хаммондом, указывает газета. Новый налог должен быть оформлен на законодательном уровне осенью 2019 года и вступить в силу в апреле 2020 года. Ожидается, что к 2022 году он принесет в бюджет Великобритании более £400 млн (около $486 млн). При этом новый глава Минфина Саджид Джавид еще не объявлял свою позицию по этому вопросу.

27 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.

Инициаторы введения дополнительного налога в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций считают, что их налогообложение должно осуществляться, исходя из того, в каких странах эти корпорации получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения цифрового налога выступают Франция и Великобритания.

11 июля Сенат Франции окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Вскоре Трамп заявил, что допускает введение таможенных пошлин в отношении товаров из Франции, в том числе вина, в связи с принятием в республике цифрового налога.

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