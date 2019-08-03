https://news.day.az/world/1144083.html У берегов Фиджи разбился вертолет
У берегов Фиджи разбился вертолет
Четырехместный медицинский вертолет Robinson, перевозивших двух пассажиров, разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным радиостанции, вертолет потерял связь с диспетчерами во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса.
На борту, кроме пилота, находились двухлетний ребенок и его мать. В ходе поисковой операции были обнаружены обломки вертолета и тело одного из пассажиров. Как отметил командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке, поиски в районе крушения будут продолжены.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре