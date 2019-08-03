В Санкт-Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, чтобы догнать свою легковушку, которую увезли на эвакуаторе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv. Кадры произошедшего опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах видно, как мужчина о чем-то долго беседует с инспектором ДПС, пока на эвакуатор грузят легковой автомобиль. В какой-то момент мужчина запрыгивает в патрульную машину и уезжает.

Далеко уехать петербуржец не смог, его остановили. Он рассказал, что просто хотел остановить перевозку своего любимого автомобиля на штрафстоянку.

Теперь мужчину ждет уголовное дело.

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