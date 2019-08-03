61 человек госпитализирован в результате утечки газообразного хлора в бассейне на юго-западе Пекина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное правительство, передает Day.Az.

Отмечается, что инцидент произошел 2 августа в бассейне "Жуйлай" в районе Фаншань в Пекине.

Уточняется, что после происшествия все посетители были эвакуированы, пострадавшие направлены в больницы.

В настоящее время в больницах остаются 38 человек, 23 пострадавших уже покинули медучреждения.

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