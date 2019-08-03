Десятки тысяч антиправительственных демонстрантов в Гонконге в субботу вечером вышли на очередную массовую акцию протеста. Они заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц в районе Коулун в материковой части города. Об этом сообщает местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Митингующие собрались в густонаселенном районе Монгкок, откуда группами разошлись в разные стороны. Основная их часть двинулась к набережной в туристический квартал Чим Ша Цуй, где находится множество отелей. Воздвигнув баррикады, протестующие перекрыли для движения ряд дорог и часть оживленного подводного автомобильного туннеля, связывающего материк с островом Гонконг.

Полиция называет действия демонстрантов незаконными, но пока воздерживается от силового разгона и ждет, когда их основные силы разойдутся. По некоторым оценкам, в нынешних выступлениях участвуют до 120 тыс. человек.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов. В частности, новые акции запланированы на воскресенье и понедельник.

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