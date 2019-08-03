Жительница Великобритании Хейли Томас чуть не лишилась конечностей, искупавшись в джакузи с бритвенным порезом. Об этом сообщает газета Wales Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Проживающая в городе Суонси 46-летняя женщина порезала ногу за несколько часов до того, как забралась со своим пятилетним сыном в джакузи в гостях у подруги. На следующее утро Хейли обнаружила, что ее тело покрылось болезненными красными высыпаниями. Через девять дней на ее коже проступили крупные язвы. Томас обратилась к врачу, и тот принял решение госпитализировать ее.

В больнице выяснилось, что через двухмиллиметровый порез в кровь женщины проникли бактерии, в результате чего развился сепсис. Так как кожа у пациентки начала отслаиваться, медики начали готовить ее к тому, что ей придется ампутировать конечности.

Британка в течение трех недель принимала "коктейль" антибиотиков. Благодаря этому ей удалось сохранить конечности, однако на теле остались шрамы от язв.

"Я больше никогда не зайду в джакузи, и теперь я пугаюсь каждый раз, когда вижу, как люди, особенно дети, купаются в них", - сказала Томас и заявила, что всегда вела здоровый образ жизни и не могла представить себя в такой ситуации.



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