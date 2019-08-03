Пока в Германии думают о том, как искоренить корь в школах, в одном из немецких учебных заведений более сотни человек заразились другой болезнью - туберкулезом.

Речь идет об общинной школе им. Михаэля Энде в городе Бад-Шенборн, который расположен в земле Баден-Вюртемберг. Об этом пишет Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ней палочку Коха обнаружили у 109 учеников, педагогов и прочих работников учебного заведения, причем 58 из них - ученики восьмого класса.

У большинства инфицированных болезнь находится в скрытой форме, но у четырех туберкулез перешел в активную стадию, и их отправили на лечение.

В настоящее время представители здравоохранительных ведомств осматривают школьные классы, чтобы определить, каким образом бактерии смогли распространиться среди стольких людей.

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