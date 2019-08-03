1 августа в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный как диджей Gabber, передает Day.Az со ссылкой на ru.tsn.ua.

Как пишут друзья мужчины, мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.

На видео попал момент смертельного ДТП. Авария произошла в Киеве на проспекте Победы, когда Александр Лисогор ехал на мотоцикле. На кадрах видно, как иномарка, двигающаяся в попутном направлении, сбивает музыканта.

Машина протащила его по трассе несколько метров. Видео публикует канал informator.ua на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как написал в Facebook Денис Ничога, музыкант получил перелом груди и таза и скончался в операционной в тот же день.

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