В Киеве в аварии погиб известный украинский диджей - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
1 августа в аварии погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный как диджей Gabber, передает Day.Az со ссылкой на ru.tsn.ua.
Как пишут друзья мужчины, мужчина ехал на мотоцикле в своей полосе, когда его подрезало авто.
На видео попал момент смертельного ДТП. Авария произошла в Киеве на проспекте Победы, когда Александр Лисогор ехал на мотоцикле. На кадрах видно, как иномарка, двигающаяся в попутном направлении, сбивает музыканта.
Машина протащила его по трассе несколько метров. Видео публикует канал informator.ua на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как написал в Facebook Денис Ничога, музыкант получил перелом груди и таза и скончался в операционной в тот же день.
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