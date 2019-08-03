В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщила журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция города Эль Пасо заявила о задержании одного из стрелков в торговом центре. Ранее стражи порядка сообщали, что преступников может быть несколько.

"Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр", - сказал представитель местной полиции в эфире Fox.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.

Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.

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