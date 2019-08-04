Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохие", речь идет о "многих убитых", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал американский лидер в Twitter.

На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что по подозрению в стрельбе задержаны три человека.

По данным телеканала FOX 5 DC, число пострадавших в результате стрельбы в Эль Пасо возросло до 20 человек. Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие.

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