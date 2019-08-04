https://news.day.az/world/1144294.html СМИ назвали личность предполагаемого стрелка в Техасе
СМИ назвали личность предполагаемого стрелка в Техасе
Устроившим стрельбу в гипермаркете в американском городе Эль-Пасо, по данным местных СМИ, оказался житель Далласа Патрик Крусиус.
Об этом сообщает BNL News.
Молодой человек отпраздновал 21-й день рождения на этой неделе.
Жертвами стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас стали не менее 18 человек. Ранее в Сети появилась фотография мужчины с оружием, который, предположительно, напал на торговый центр. На фото видно, что неизвестный мужчина в наушниках и оружием заходит в гипермаркет, где все и произошло.
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