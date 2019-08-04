Умер американский режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он скончался 1 августа в своем доме на 95-м году жизни, уточнил его сын Фрейзер.

Режиссер начал карьеру в 1950 годах, одной из первых его работ стала картина "Первичный" о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри. Позднее он переключился на истории о музыкантах - в разные годы он снял фильмы о Бобе Дилане "Don't Look Back", Дэвиде Боуи ("Ziggy Stardust and the Spiders from Mars"), Джими Хендриксе ("Jimi Plays Monterey", 1986) и Depeche Mode ("101"). Всего он снял 60 картин.

Отличительной особенностью фильмов Пеннебейкера является съемка "с рук", зачастую без закадрового повествования и интервью в пользу "простого" изображения событий.

В 2013 году Пеннебейкеру вручили "Оскара" за "выдающиеся заслуги в кинематографе".

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