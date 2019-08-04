Федеральные прокуроры в Нью-Йорке обвинили президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в том, что он якобы со своим братом и другими политическими деятелями страны участвует в заговоре, целью которого является защита наркоторговцев. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, обвинения, выдвигаемые федеральными прокурорами, изложены в судебном документе, в котором приводятся подробности дела в отношении младшего брата главы Гондураса - бывшего законодателя Хуана Антонио Эрнандеса, - который ожидает суда в США. Отмечается, что брата президента Гондураса в документе называют наркоторговцем, работающим с "многотонными" партиями.

По мнению прокуроров, около 1,5 миллиона долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков, были якобы использованы для поддержки Эрнандеса в ходе президентских выборов, состоявшихся в 2013 году. Свидетель, который, согласно документу, является "бывшим гондурасским чиновником и наркоторговцем", рассказал, как пишет издание, что местным политикам давали взятки и дарили подарки для того, "чтобы поддержать кампанию президента Эрнандеса".

Отмечается, что сам президент Гондураса "категорически отверг" обвинения в связях с незаконным оборотом наркотиков. В Белом доме и госдепе США ранее отмечали заслуги Эрнандеса в борьбе с оборотом кокаина, а также в снижении показателей числа убийств, пишет газета.

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