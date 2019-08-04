Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az.

Уточняется, что перед полетом пилоты не смогли пройти стандартный тест на содержание алкоголя в крови.

Командир воздушного судна и второй пилот были немедленно отстранены от службы и арестованы.

Пассажиров авиакомпания обещала доставить в город ближайшим рейсом.

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