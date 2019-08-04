Более 20 человек были арестованы в китайском Гонконге в воскресенье за участие в массовых беспорядках и противостояние с полицией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Гонконге проходят протестные акции, в которых, по данным СМИ, приняли участие десятки тысяч человек. Демонстранты жгли мусорные баки, расписывали стены домов краской, даже ненадолго заблокировали автомобильный тоннель. Полиция применяла слезоточивый газ, сообщает "Интерфакс".

Массовые протесты начались в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

По мнению политолога Сергея Михеева, волнения в Гонконге надо рассматривать параллельно с попытками американцев давить на Китай в торговой сфере.

"Трамп объявил, что Китай является главным военно-политическим и торговым конкурентом, что Китай обчистил американские карманы", - сказал он в программе "Железная логика" от 2 августа на радио Вести FM.

По его словам, раньше США создавали проблемы Китаю в Тибете, а теперь взялись за Гонконг.

"Эта площадка информационно привлекает внимание по всему миру, - продолжил эксперт. - И если спровоцировать китайцев на кровопролитие, американцы будут активно привлекать к этому внимание и пытаться использовать эту ситуацию в общей тактике и стратегии давления на КНР".

"Вы видите обострение отношений между Китаем и США? Вы видите, что в переговорах американцы грозят китайцам и облагают их налогами? И тут вдруг Гонконг! Совпадение?" - таким вопросом закончил Сергей Михеев гонконгскую тему.

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