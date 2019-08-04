Вторая попытка француза Франки Запаты пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске стала успешной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Его воздушное путешествие началось в 8.15 (10.15 GMT+4) и длилось около 20 минут, он преодолел на воздушной доске около 35 километров. Запата стартовал недалеко от коммуны французской коммуны Сангат и успешно закончил полет вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

По словам Запаты, он летел со скоростью 160-170 км/ч.

"В конце, когда мне было больно, я сказал себе: "Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся". Я видел приближающее побережье Великобритании", - рассказал журналистам Запата, добавив, что "ему очень повезло" осуществить такой полет и иметь такую команду, как у него. Выступление Запаты в прям эфире транслировал телеканал BFMTV.

Француз поделился, что после нескольких недель напряженной работы чувствует себя уставшим и "нуждается в отпуске". Не скрывая эмоций, он поблагодарил свою команду, супругу и друзей за поддержку. Разговаривая с сыном по телефону после полета, Запата не смог сдержать слезы. "Ты лучший папа", - услышал он в трубку.

Говоря о будущих задачах, Запата отметил, что собирается доработать свою "летающую машину".

Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом среди обывателей, а потом французская жандармерия предложила мужчине сотрудничество.

Широкую известность Запата обрел после военного парада на Елисейских полях по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2019 года. Тогда он пролетел на своей доске над площадью Согласия, поразив зрителей и высоких гостей праздника.

Впервые пересечь Ла-Манш на летающей доске Запата попытался 25 июля. Однако тогда он не смог добиться цели и упал в воду на середине полета. Летающий аппарат Запаты, работающий на керосине, оснащен пятью мини-турбореактивными двигателями, которые позволяют взлетать и развивать скорость до 190 км/ч.

Запата был вдохновлен первым перелетом через Ла-Манш, который осуществил французский пилот Луи Блерио 110 лет назад - 25 июля 1909 года.

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