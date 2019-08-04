Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Mehr.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в шахрестане Тангестан, на борту находились два пассажира, оба остались в живых.

"Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находилось два пассажира, оба здоровы", - заявил в интервью агентству губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур.

Другие подробности инцидента не приводятся.

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