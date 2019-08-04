Персидский залив патрулируют американские истребители F-15E Strike Eagles, высокоточное вооружение которых предназначено специально для уничтожения небольших иранских судов, способных чинить препятствия судоходству в регионе. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на newsader.com.

Речь идет о кассетных боеприпасах и множестве других средств, которые могут быть "полезными для поражения роя небольших лодок, принадлежащих, например, Корпусу стражей исламской революции", пишет издание, отмечая, что F-15E появились в регионе на фоне нападения иранцев на коммерческие танкеры.

Портал ссылается на новость, которую штаб 380-го экспедиционного крыла ВВС США опубликовал 31 июля. В пресс-релизе сказано, что ударные истребители F-15 были переброшены в регион специально для "проведения боевого патрулирования над Персидским заливом и сопровождения военно-морских судов, проходящих через Ормузский пролив". В заявлении F-15E назван "истребителем двойного назначения", способным бороться не только с воздушными, но и наземными целями "для обеспечения свободной и открытой морской торговли в регионе".

Эти самолеты были переброшены в июне на базу в ОАЭ в дополнение к другим, в том числе истребителям F-15C Eagles, а также новейшим малозаметным F-35A Lightning II. "F-15E имеет возможность нести широкий ассортимент боеприпасов типа "воздух-земля" и действует в различных конфигурациях, пригодных для эффективного реагирования на меняющуюся обстановку", - сказано в официальном сообщении.

Июль 2019 года: у этого находящегося на базе в ОАЭ истребителя F-15 под фюзеляжем видны кассетные боеприпасы, оснащенные устройством корректировки с поправкой на ветер

Автор материала Джозеф Тревитик проанализировал представленные в официальном сообщении фотографии и заметил закрепленные под крыльями F-15 GPS-управляемые контейнеры, оснащенные устройством корректировки с поправкой на ветер и предназначенные для переноски различного вида суббоеприпасов. По мнению аналитика, в данном случае F-15, скорее всего, несут CBU-105/B, известные как "боеприпасы с сенсорным взрывателем". Именно они, полагает обозреватель, "идеально подходят для миссии", направленной на массовое уничтожение маленьких катеров - как раз таких, которые Иран использует в последнее время для преследования и захвата коммерческих кораблей в Ормузском проливе.

Июль 2019 года: военнослужащий ВВС США в июле готовит боеприпасы, оснащенные устройством корректировки с поправкой на ветер, которые предназначены для патрульной миссии F-15 над Ормузским проливом

Опубликованные снимки демонстрируют и другой тип боеприпасов, которыми снабжены F-15, патрулирующие регион. Речь идет о бомбах с лазерным наведением - двух 500-фунтовых Paveway II GBU-12/B, а также одной 2000-фунтовой Paveyway III GBU-24/B. Последняя, по утверждению Тревитика, способа уничтожить любой корабль военно-морского флота Ирана.

Каждый F-15E несет пару усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C (AMRAAM) и две ракеты ближнего радиуса действия AIM-9X Sidewinder - оружие, способное поражать как самолеты, так и дроны, представляющие угрозу США, их союзникам и гражданским судам. В 2017 году F-15 несколько раз сбивали иранские беспилотники, угрожавшие проамериканской коалиции. Упомянутые AIM-9X пригодны еще и для поражения высокоскоростных маневрирующих надводных целей, таких как катера.

В конкретной публикации ВВС США от 31 июля нет ни одного изображения истребителя с радиолокационной аппаратурой. Тем не менее, несколько недель назад появились снимки, на которых переброшенные в регион F-15 снабжены так называемым "Оком Дракона" - передовой активной фазированной антенной решеткой (речь идет о заключенном в авиационной капсулу радаре Active Electronically Scanned Array, или AESA). Эта секретная система не только решает задачу высокоточной радиолокационной визуализации, но и позволяет нацеливать оружие как на корабли, так и наземные транспортные средства.

Июнь 2019 года. Пять из шести F-15, размещенных на базе в ОАЭ, оснащены капсулой с "Оком Дракона"

Авиация, патрулирующая Персидский залив, работает совместно с размещенными там самолетами и кораблями ВМС США. 24 июля F-15 провели учения по отработке интеграции с эсминцами класса Arleigh Burke и морским патрульным лайнером P-3C Orion, которые, как заявило командование, присутствуют в регионе с целью обеспечения свободы судоходства.

Истребитель с "Оком Дракона" под фюзеляжем

С 19 июля США официально проводят в регионе новую миссию под названием "Операция Страж". Она направлена на противодействие попыткам Тегерана блокировать водный район в ответ на американские санкции, затрагивающие экспорт иранской нефти. В этот день иранские военные захватили британский танкер. Эта акция Тегерана стала фактическим ответом на операцию, которая была произведена 4 июля силами Гибралтара по запросу США. Тогда, в начале прошлого месяца, спецназ заморской британской территории задержал танкер, предположительно перевозивший иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

"Операция Страж" все еще находится на стадии разработки и, как подчеркивает американское командование, должна быть именно коалиционной, а не американской. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Майкл Гилдей, выступая 31 июля на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост главнокомандующего ВМС. Он указал, что важнейшая функция Пентагона в регионе - снабжать союзников разведывательной информацией. По его словам, американские силы будут присутствовать в регионе лишь в ограниченном режиме, а не "в большом количестве".

Пока что, впрочем, США испытывают проблемы с поиском партнеров для осуществления миссии. Британия, выступившая инициатором операции, пока не спешит разворачивать силы, что объясняется внутриполитическими обстоятельствами - переходным периодом, связанным с вступлением Бориса Джонсона в должность премьер-министра. Германия и вовсе официально отказалась поддержать военные усилия Пентагона, отдав предпочтение дипломатическому разрешению конфликта.

Таким образом, заключает The Drive, в обозримом будущем именно F-15E вместе в другими военными активами США продолжат патрулирование водных путей в регионе.

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