В Иркутской области на озере Ольхон собрались шаманы, которые пытаются вызвать дождь на горящую Сибирь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах показан обряд оживления деревьев. Березы высадили специально, чтобы потом принести их в жертву духам.

Организация "Тэнгэри" собрала "волшебников" из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они попросят у духов гармонии и мира во всем мире.

Напомним, площадь лесных пожаров в России уменьшилась за сутки примерно на 171 га, следует из данных Авиалесоохраны.

Днем ранее территория, охваченная огнем, равнялась 3,107 млн га, на 4 августа эта цифра - 2,935 млн га. В ведомстве отмечают, что ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га.

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