Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Главного метеорического агентства, толчки были зафиксированы в 19.23 по местному времени. Очаг залегал на глубине 50 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В Токио зафиксированы толчки силой до трех баллов.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!