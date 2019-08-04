https://news.day.az/world/1144416.html В Японии произошло мощное землетрясение
Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В Токио зафиксированы толчки силой до трех баллов.
В Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным Главного метеорического агентства, толчки были зафиксированы в 19.23 по местному времени. Очаг залегал на глубине 50 километров.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В Токио зафиксированы толчки силой до трех баллов.
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