https://news.day.az/world/1144418.html В сирийском Эль-Хасаке прогремел взрыв, есть раненые
Город Эль-Хасаке контролируется сирийской армией и частично курдскими формированиями самообороны. За последние два месяца количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в городах, с курдским населением. В соседнем с Эль-Хасаке городе Камышли 11 июля террористы взорвали заминированный автомобиль, ранения получили более десяти человек.
В сирийском Эль-Хасаке прогремел взрыв, есть раненые
Заминированный мотоцикл взорвался в квартале западная Нашва в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, пострадали три мирных жителя. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала среди раненых один ребенок.
Город Эль-Хасаке контролируется сирийской армией и частично курдскими формированиями самообороны. За последние два месяца количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в городах, с курдским населением. В соседнем с Эль-Хасаке городе Камышли 11 июля террористы взорвали заминированный автомобиль, ранения получили более десяти человек.
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