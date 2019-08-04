Заминированный мотоцикл взорвался в квартале западная Нашва в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, пострадали три мирных жителя. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала среди раненых один ребенок.

Город Эль-Хасаке контролируется сирийской армией и частично курдскими формированиями самообороны. За последние два месяца количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в городах, с курдским населением. В соседнем с Эль-Хасаке городе Камышли 11 июля террористы взорвали заминированный автомобиль, ранения получили более десяти человек.



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