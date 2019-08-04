Полиция в Гонконге снова применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сообщает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в воскресенье вновь вышли на санкционированную акцию протеста, однако после часть из них вышла за пределы разрешенного маршрута, окружила здание одного из полицейских участков в районе.
Демонстранты бросали в сторону здания кирпичи и яйца, кроме того, по сообщению полиции, демонстранты, участвующие в несанкционированной акции, блокируют дороги и создают препятствия транспортному движению в городе.
По данным газеты, полиция применила слезоточивый газ на подходах к зданию канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге.
В ходе предыдущих протестов это здание также подвергалось атакам со стороны демонстрантов.
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