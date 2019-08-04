Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сообщает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в воскресенье вновь вышли на санкционированную акцию протеста, однако после часть из них вышла за пределы разрешенного маршрута, окружила здание одного из полицейских участков в районе.

Демонстранты бросали в сторону здания кирпичи и яйца, кроме того, по сообщению полиции, демонстранты, участвующие в несанкционированной акции, блокируют дороги и создают препятствия транспортному движению в городе.

По данным газеты, полиция применила слезоточивый газ на подходах к зданию канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге.

В ходе предыдущих протестов это здание также подвергалось атакам со стороны демонстрантов.



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