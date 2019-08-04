Умер известный российский певец Вилли Токарев
Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости его сын, передает Day.Az.
Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее.
Вилли Токарев - автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.
В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь - она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева - "В шумном балагане" (1981), - которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов.
Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен - "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около 50 альбомов.
В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.
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