Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.

"Мы войдем на восток от (реки - ред.) Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", - заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Бурса на северо-западе Турции.



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