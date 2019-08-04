https://news.day.az/world/1144474.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 13:46 по времени UTC, располагался в семи километрах к северо-востоку от города Измир. Очаг залегал на глубине 13 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре