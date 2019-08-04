В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 13:46 по времени UTC, располагался в семи километрах к северо-востоку от города Измир. Очаг залегал на глубине 13 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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