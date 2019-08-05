В результате вооруженного нападения в одном из ночных клубов Турции пострадали три человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Тире провинции Измир.

Раненые были доставлены в государственную больницу провинции. Состояние двое оценивается как тяжелое.

Ведется работа по поимке виновных лиц.

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