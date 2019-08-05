https://news.day.az/world/1144485.html В Турции напали на ночной клуб, много пострадавших
В Турции напали на ночной клуб, много пострадавших
В результате вооруженного нападения в одном из ночных клубов Турции пострадали три человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Тире провинции Измир.
Раненые были доставлены в государственную больницу провинции. Состояние двое оценивается как тяжелое.
Ведется работа по поимке виновных лиц.
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