https://news.day.az/world/1144509.html Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" подрались в метро - ВИДЕО
Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" подрались в метро - ВИДЕО
Болельщики британских футбольных клубов "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" подрались в метро Лондона, сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что конфликт между фанатами случился во время движения поезда, позже словесная перепалка переросла в драку. Болельщики дрались в дверях вагона, не давая поезду уехать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Британская полиция начала расследование по данному факту, личности дебоширов устанавливаются.
Матч между британскими командами закончился победой "Манчестер Сити", по пенальти футболисты выиграли со счетом 5:4.
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