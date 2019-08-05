https://news.day.az/world/1144531.html В России выпал снег - ВИДЕО
В России выпал снег - ВИДЕО
В Якутии первые числа августа оказались по-зимнему ненастными. Если дневная температура воздуха в столице, Якутске, превышает 20 градусов, то в горных районах столбик термометра падает почти до нуля, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
В Оймяконском районе Якутии были зафиксированы заморозки и снегопад.
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