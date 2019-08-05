https://news.day.az/world/1144564.html Крупный град обрушился на пляж в Дагестане - ВИДЕО
Крупный град обрушился на пляж в Дагестане - ВИДЕО
Крупный град обрушился на побережье Каспийского моря, когда там находились отдыхающие, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В солнечный день осадки внезапно выпали в Избербаше.
Как пишет "КП", льдины внушительных размеров падали в море и на голову людям. В результате отдыхающим пришлось быстро собирать вещи и бежать укрываться от непогоды.
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