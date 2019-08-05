Видеокамера, установленная на обочине дороги в городе Захла (муфахаза Бекаа, Ливан) несколько дней назад запечатлела момент драматичного ДТП, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, владелица легкового автомобиля, не справившись с управлением, протаранила транспортное средство, припаркованное на обочине.

Столкновение произошло спустя несколько секунд, после того, как водитель помог своей дочери покинуть салон автомобиля.

В результате ДТП, жена автовладельца, сидящая в припаркованной легковушке не пострадала. Виновница аварии получила травму ноги.

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