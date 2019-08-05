Правительство Индии направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили источники телеканала, представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах в понедельник представил в парламенте законопроект, отменяющий закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.



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