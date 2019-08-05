В Рио-де-Жанейро местный наркобарон пытался притвориться собственной дочерью для побега из тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press, видео разоблачения опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Известно, что Клаувино да Сильва пытался выдать себя за навещавшую его в тот день 19-летнюю дочь, надев для этого силиконовую маску, парик и ее одежду розового цвета. Побег сорвался из-за слишком нервного поведения "девушки". Сама же дочка, предположительно, должна была остаться в пенитенциарном учреждении.

Да Сильва являлся частью преступной организации "Красная команда", крупнейшей сети по распространению наркотиков в Бразилии. Это не первый участник группы, пытавшийся сбежать, выдав себя за другого человека. В 2015 году Антонио Фелипе, который отбывает 36-летний срок за наркоторговлю, пытался покинуть тюрьму в маске пожилой женщины и парике.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!