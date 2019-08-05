https://news.day.az/world/1144634.html Пакистан обратится в суд ООН из-за решения Индии по статусу Кашмира
Пакистан обратится в суд ООН из-за решения Индии по статусу Кашмира
Пакистан обратится в Международный суд ООН и предпримет другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии отменить специальный статус штата Джамму и Кашмир, сообщает TDay.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.
Источники сообщили, что пакистанский МИД немедленно обратится за консультацией к экспертам по праву, чтобы затем представить правительству подробный план действий. Как отмечается, в Исламабаде полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре