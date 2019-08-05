Исламабад использует все варианты для ответа на "незаконные действия" властей Индии, отменивших особый статус штата Джамму и Кашмир, заявил МИД Пакистана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.



Как отмечается в коммюнике, штат Джамму и Кашмир является спорной территорией, что признано международным сообществом.

"Односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус... Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам", - заявило внешнеполитическое ведомство Пакистана.

Ранее пакистанская газета News сообщала, что Исламабад обратится в Международный суд ООН в связи с решением Нью-Дели по статусу Кашмира.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!