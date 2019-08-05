Новая гуманитарная катастрофа в сирийском Идлибе в случае продолжения военных действий может превзойти кризис в этом регионе, который произошел в 2015 году. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Астане и Сочи мы с РФ и Ираном прилагаем все усилия для сирийского урегулирования. В последнее время (сирийский) режим нарушает перемирие в Идлибе, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это. Я призываю всех поддержать наши усилия в Идлибе, иначе новая гуманитарная трагедия может в разы превзойти кризис 2015 года", - заявил Чавушоглу, выступая в Анкаре на 11-й конференции послов Турции.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.



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