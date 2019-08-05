Германия подготовилась к любому развитию событий вокруг процесса выхода Великобритании из Европейского союза, внесла поправки в десятки законов на случай, если сделки добиться не удастся. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает Day.Az cо ссылкой на ТАСС.

"Если я правильно помню, за последние месяцы мы поменяли более 50 законов, чтобы подготовиться к сценарию с отсутствием сделки по Brexit", - сказала она. "Мы готовы ко всем сценариям, даже к тем, которых мы не хотим", - добавила представитель МИД.

"Мы все еще хотим, чтобы этот процесс был упорядоченным", - заявила со своей стороны представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Борис Джонсон сразу же пообещал, что Великобритания не будет просить у ЕС новых отсрочек и покинет сообщество не позднее 31 октября - со сделкой об условиях будущего сотрудничества с Брюсселем или без таковой.

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