В Лондоне 17-летний посетитель галереи "Тейт Модерн" сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания. Подросток перекинул ребенка через полутораметровое ограждение, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

При падении ребенок получил тяжелые травмы. В критическом состоянии он доставлен в больницу. Молодого человека доставили в отдел, где его допрашивают полицейские.

Пока не известно, был ли злоумышленник знаком с жертвой. Выясняются мотивы поведения подростка. Стражи порядка общаются с очевидцами ЧП, сообщает пресс-служба полиции Лондона.

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